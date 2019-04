Taget over 20 firmaer i ejendom brændt og styrtet sammen

Tirsdag 2. april 2019 kl. 14:05En heftig og ukontrollabel brand i en stor ejendom raserede hjemstedet for hele 20 firmaer i Hjallese-bydelen i fynske Odense i middagstunden. Ilden, der startede i en træterrasse, bredte sig lynhurtigt til taget, som derefter stod i flammer over hele bygningen, hvorefter det styrtede sammen.Indtil videre er en enkelt person bragt på universitetsygehuset i Odense til tjek for røgforgiftning. Et stort antal brandfolk fra flere stationer bekæmper ilden.