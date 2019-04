Tyveri lukker turistø

Tirsdag 2. april 2019 kl. 09:53Den indonesiske turistø Komodo med dens særegne dyreliv bl.a. varaner lukkes i 2020 for at skåne og bevare den. Storstilet tyveri af øens dyr er årsag til beslutningen. Alene i den forløbne måned er der forsvundet over 40 varaner, som menes solgt til udenlandske liebhavere.På Komodo bor der omkring 1.000 indfødte. Antallet af turister, som årligt besøger det unikke sted, er stort. Også danske rejseselskaber bringer gæster til øen.