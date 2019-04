Eneherskers parti vippet af pinden i tyrkisk hovedstad

Mandag 1. april 2019 kl. 10:07Intet går efter bogen, retlige principper, men derimod efter enehersker Recep Erdogans anvisninger i Tyrkiet. Derfor skal resultaterne af weekendens lokalvalg i landet tages med forbehold. I hovedstaden Ankara melder oppositionen, at den har sejret og Erdogans parti AKP er vippet af pinden, men Erdogan har allerede udtalt sig imod.Det er tidligere set, hvordan Erdogan er blevet ved omkring valg, indtil han opnåede sin "sejr". De senere års udemokratiske Tyrkiet giver jo bestemt heller ikke nogen sikkerhed for, at folkets stemmer vil blive accepteret. De kommende dage vil vise, hvad der sker.