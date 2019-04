Ingen togdrift i det østlige Danmark - lokoførerne strejker og protesterer

Mandag 1. april 2019 kl. 07:28Mange steder er der tomt på perronerne, andre er der kaos, efter at togdriften i hele det østlige Danmark til morgen står stille. Lokomotivførerne strejker og protesterer. En konsekvens af uenigheden mellem DSB og de ansatte. Alle passagerer fra Jylland strander enten i Fredericia eller i den fynske hovedstad Odense. Også S-tog trafikken i København er ude af drift. Øjensynligt var det der, strejken først kunne mærkes. Den kommer ikke uventet, tværtimod. De ansatte bebudede allerede før weekenden, at de ville strejke.DSB og Dansk Jernbaneforbund er strandet i forhandlingerne. Det er passagererne derfor også nu. Et af stridens emner er tillidrepræsentanter valgt af de ansatte. Dem er der ingen af fra i dag.