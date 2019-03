3 dræbt i flystyrt og 2 dræbt i bil-kollision med politibil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 31. marts 2019 kl. 21:58En dramatisk og brutal dobbelt-ulykke nær sydvesttyske Frankfurt i eftermiddag var tæt på det helt uvirkelige. Et 6 personer privatfly styrtede ned i et markområde, og piloten og 2 passagerer blev dræbt. Umiddelbart efter blev 2 dræbt, da deres bil kolliderede frontalt med en politibil, der under udrykning var på vej til flyulykken.I politibilen var 3 personer, som alle blev kvæstet. Deres tilstand foreligger der ikke oplysninger om.