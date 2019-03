Store problemer med tog-trafikken - overgravet kabel

Søndag 31. marts 2019 kl. 19:26DSB kæmper med store problemer for tog-trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland, samt overalt på Sjælland. Et overgravet kabel ved midtsjællandske Ringsted er skyld i problemerne. Man har fået de første tog igang igen efter totalt stop, men forsinkelserne er markante.Man søger efter fejlen så den kan blive udbedret hurtigst muligt. Imens må passagererne væbne sig med tålmodighed. Der er indsat supplerende busser mellem Odense og Høje-Tåstrup. Også togene sydfra, dvs. fra Næstved at så småt begyndt at køre igen.