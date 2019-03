Bilister stoppede fuld ung mand, da han kørte den forkerte vej

Søndag 31. marts 2019 kl. 10:43Resolutte bilister spildte ikke tiden, men undgik farefulde situationer, da de stoppede en fuld 27-årig mand, som i sin bil kørte den forkerte vej på den nordjyske motorvej sent i aftes. De blokerede ganske enkelt vejen for ham, og så var den køretur slut. Han har sovet rusen ud i detentionen.I dag står han op til kritik af sin adfærd, men kan prise sig lykkelig for, at ingen kom noget fysisk til som følge af hans fuldskab.Bilisternes effektive aktion foregik ved Brønderslev nord for Ålborg.