Rolling Stones koncert tur udsat - Mick Jagger er syg

Lørdag 30. marts 2019 kl. 20:31Så er det den legendariske forsanger Mick Jagger (75 år) i The Rolling Stones, som skranter. Han må under medicinsk behandling, og det er årsagen til, at gruppens amerikanske koncert tur er udsat. Den skulle være begyndt 20. april og have omfattet 17 koncerter, den sidste i Canada 29. juni.Der er ikke meddelt detaljer omkring Mick Jaggers sygdom.