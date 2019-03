Fyringer på sygehuse har først ført til strejke flere steder

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 30. marts 2019 kl. 11:08Et antal sygehuse i hovedstad regionen er ramt af strejke blandt de ejendom-ansatte, som er i farezonen for at blive fyret. En stor sparerunde fører til færre ansatte, men først giver en strejke altså dønninger. Blandt de allerede implicerede sygehuse er Rigshospitalet i København.Også sygehusene i Gentofte og Herlev er blandt de aktuelt strejke-ramte. Sygehusene forsøger trods de ansattes arbejdstop at få tingene til at fungere.