Igen en dansk 2. præmie vinder - af 5.293.408 kr. i Eurojackpot

Fredag 29. marts 2019 kl. 23:18Selvom 1. præmie puljen ikke blev udløst i aften i Eurojackpot, var der guld til en dansk spiller. Som med en 2. præmie kan se frem til, at der går 5.293.408 kr. ind på kontoen. For alle andre er der endnu mere at spille om i den kommende uge, idet toppuljen voksede til 184 millioner kr.Det er kun 3 uger siden en dansk spiller vandt 3,2 millioner kr. med en 2. præmie i Eurojackpot.