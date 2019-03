Dårlig stemning fører til strejke og lammelse af togtrafikken en dag

Fredag 29. marts 2019 kl. 23:02Det er næppe aprilsnar, men i alle tilfælde en joke, at DSB og de jernbane ansatte ikke kan nå til enighed om løn- og arbejdvilkårene. Reelt er det gået så meget i hårknude, at de ansatte nu har bebudet en strejke, der på mandag 1. april vil lamme togtrafikken fra tidlig morgen til midt på eftermiddagen. Overenskomststridig lyder "brølet" fra DSB, som gør klar til at aktivere arbejdretten. Et af stridens emner er tillidrepræsentanter valgt af de ansatte. Dem er der ingen af fra på mandag.Dansk Jernbaneforbund forsøger ihærdigt at finde en løsning, men lægger heller ikke skjul på frustration over situationen. "DSB har flyttet forhandlingerne fra standby til slukket", lydet det derfra.