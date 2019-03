Kvinde reddet ud fra sin brændende lejlighed

Fredag 29. marts 2019 kl. 21:40En ikke nærmere identificeret, men ældre kvinde blev i aften reddet ud fra sin brændende lejlighed på 2. sal i en ejendom i vestjyske Esbjerg. Hun blev dog straks bragt til det lokale sygehus for at blive tjekket for bl.a. røgforgiftning. Lejligheden udbrændte totalt, og ilden nåede også at rasere ejendommens tag.Ingen andre af ejendommens beboere led fysisk overlast. De kunne alle ved egen kraft komme ud fra den brændende ejendom.