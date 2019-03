Kaos i England og EU på dagen for engelsk farvel - nul aftale lurer

Fredag 29. marts 2019 kl. 18:13Det engelske parlament har i dag for 3. gang med et markant flertal sagt nej til aftalen, som den engelske premierminister Theresa May og de øvrige EU-lande har udarbejdet. Dermed er der skabt totalt kaos både i England og EU på dagen for englændernes farvel. Nu lurer mere end nogensinde et engelsk farvel uden en aftale. Modstanden mod EU i England er voldsom, og forekommer tiltagende. Det er da også "en skidt klub" man ikke kan komme ud af uden et aftale-dokument på over 500 sider.Situationen viser ikke kun total uenighed mellem England og EU, men også hvordan det tiltagende bureaukrati er dødbringende. Umuliggør borgernes frie liv, hæmmer virksomhedernes kreativitet og ødsler milliarder af skatteydernes penge til det ene fantasi projekt efter det andet.Hvad der kommer til at ske frem til 12. april - som er datoen for et engelsk farvel uden aftale - kan kun tiden vise.