Næstformand i Å skifter til A - og smækker med døren

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 29. marts 2019 kl. 14:08Nogen tids ballade i Alternativet (Å) mellem partiformand Uffe Elbæk og næstformand Vilhelm Nordahl Møller er slut. Næstformanden har meldt sig ud og skiftet partibogstav til et A. Samtidig med, at han meddeler sig om afgangen fra Å, har han nemlig oplyst, at han har meldt sig ind hos Socialdemokraterne.Balladen har drejet sig om Uffe Elbæks ledelse af partiet. Misbrug af magt til gavn for egne interesser, lyder afskedsalutten fra næstformanden, der således smækker eftertrykkeligt med døren.