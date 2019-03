Voldsom ulykke - ung mand påkørt og slynget 30 meter

Fredag 29. marts 2019 kl. 08:27En 21-årig mand blev i den tidlige morgenstund udsat for en meget voldsom ulykke i fynske Odense. Hvor han blev påkørt af en bil og slynget 30 meter væk fra ulykkestedet. Alligevel fik redning ham bragt til bevidsthed. Han befinder sig nu på universitetsygehuset i byen - men der ikke er meldinger om hans aktuelle tilstand.Føreren af ulykkebilen (en varebil) havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel, idet den unge mand på cykel øjensynligt kørte over for rødt og ud foran bilen. Politiet har mistanke om, at cyklisten var beruset.