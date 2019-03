Bakterier og skimmel i svømme-stadion koster 40 millioner kr.

Torsdag 28. marts 2019 kl. 23:47Det kun 10 år gamle svømmestadion i Bellahøj i København er ramt af bakterie- og skimmelvækst og skal renoveres. Det koster 40 millioner kr. at udrydde "skidtet", og det kommer til at vare trekvart år. Man lukker svømmestadionet til efteråret. Indtil da er det åbent, og det er ikke sundhedskadeligt at komme der.Svømmestadion i Bellahøj benyttes normalt af danske landsholdsvømmere, som nu i stedet træner i andre svømmehaller i hovedstaden - indtil man kan vende tilbage engang i 2020.