Advarer om fare - 3.600 biler har fejl ved deres airbags

Torsdag 28. marts 2019 kl. 22:593.600 danske ejere af biler fra Honda skal have deres "dyt" på værksted. De er advaret om, at der er farefulde fejl ved bilernes airbags, som omgående skal udbedres. Over 200 er blevet kvæstet worldwide, der er endda registreret dødfald. Derfor skal bilejerne tage advarslen meget alvorlig.Alle bilejerne orienteres skriftligt, og der er vigtig oplysning om det farefulde problem via https://www.honda.dk/cars/owners/airbag-recall.html på Hondas danske website.