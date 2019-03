Fyresedler på vej til de ejendom-ansatte i hovedstad regionen

Torsdag 28. marts 2019 kl. 17:44Henover den kommende weekend vil et stort antal ejendom-ansatte i hovedstad regionen føle sig utrygge. Et stort antal fyresedler er nemlig på vej til denne gruppe af ansatte på regionens sygehuse. Der skal spares, og ejendom området er det, der berører "kunderne i butikken" (patienterne) mindst.Det er endnu ikke oplyst, hvor mange hoveder, der kommer til at rulle - men det bliver mange håndfulde. Ingen sygehuse undtages, fyringer sker lige fra Rigshospitalet til sygehuset på Bornholm.