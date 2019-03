Igen farvel til en bankdirektør - dansker fyret i svensk bank

Torsdag 28. marts 2019 kl. 13:46Der er alvorlig turbolens i den svenske finans-kæmpe Swedbank, som i går blev ransaget af økonomisk politi. I dag har bestyrelsen fyret den øverste direktør, danske Birgitte Bonnesen (62 år). Handlen med bankens aktier har det seneste døgn været suspenderet. I dag afholder banken generalforsamling.Swedbank er under luppen for deltagelse i den enorme hvidvask-skandale worldwide. Også amerikanske undersøgelser er sat iværk omkring pengeoverførsler for 1.000.000.000.000 kr. (tusinde milliarder kr.). Ja, det bliver mere og mere astronomisk, hvad bankerne efterhånden foretager sig.