Springer i døden fra brændende højhus - mange fanget i det

Torsdag 28. marts 2019 kl. 13:10En katastrofe er under udvikling omkring et 19 etager højhus i hovedstaden Dhaka i Bangladesh. Der er melding om de første 7 døde, flere er sprunget ud af vinduer direkte i døden. Mange flere ofre kommer til, fordi et stort antal mennesker er fanget i bygningen.Ilden har fat i 9.-10. etage og udvikler sig. Det er svært at evakuere folk. Indtil nu er 20 kvæstede bragt på sygehus.