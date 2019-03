Et klik på skærmen i stedet for samtale - McDonald's køber op

Torsdag 28. marts 2019 kl. 00:21Den verden omspændende McDonald's koncern har købt et israelsk IT-teknisk vidunderfirma (Dynamic Yield) som led i den fortsatte digitalisering af restauranterne. I Danmark har et klik på skærmen allerede afløst samtalen med en ansat, og nu kommer turen til de 2.000 restauranter i McDonald's hjemland USA.Restauration-kæmpen har angiveligt betalt lige under 2 milliarder kr. for det israelske firma.