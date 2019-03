Mange millioner kr. overforbrug - fyring og ny organisation

Onsdag 27. marts 2019 kl. 20:19Østjyske Kolding byråd har handlet resolut efter et overforbrug på mange millioner kr. på børn- og uddannelseområdet. Direktøren blev i går fyret, og i dag har man lanceret en helt ny organisation for ledelsen af kommunen. Man har allerede udnævnt en ny chef for børn- og uddannelse, som tillige er suppleret med arbejdmarked.Overforbruget på børn- og uddannelseområdet under den fyrede direktør var på hele 29 millioner kr.