Sanger død af kræft

Onsdag 27. marts 2019 kl. 12:07Den engelske sanger og musiker Ranking Roger er død af kræft 56 år. Han startede karrieren i spidsen for bandet The Beat og havde en fin næse for at tilpasse sig den musikalske udvikling. 10 år efter sin debut i 1978 gjorde han entre med sit første soloalbum og udviklede over tiden en stil med bl.a. musik og dans.Roger Charlery (som han var navngivet ved fødslen) kom til verden i engelske Birmingham. Hans musikalske start stod på trommer, hvorefter sangen hurtigt kom til og tog "overhånd".