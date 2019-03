Fodgænger kørt ned af lastbil - er i livfare på sygehus

Onsdag 27. marts 2019 kl. 10:13En endnu ikke nærmere identificeret fodgænger befinder sig i livfare på sygehus efter at være blevet kørt ned af en lastbil på en af de befærdede veje tæt ved Bella Center i København for kort tid siden. Ulykken skete på lige vej, og der er endnu intet overblik med hensyn til dens årsag.Politiet er stadig igang med at udrede hændelseforløbet og få kontakt til personens pårørende.