Dødstød til de 5 regioner - reform med sundhedhuse og bedre læger

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 23:56Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, hvordan Danmarks sundhedsystem skal se ud i fremtiden. De 5 regioner har fået dødstødet. I stedet etableres 21 nye sundhedhuse og sættes store beløb af til bl.a. bedre og flere læger i lokalsamfundene. Et led i denne proces er fri adgang til fysioterapeuter, fordi disse skal aflaste lægerne. Hensigten med reformen er at bringe behandlingen tæt på borgerne og undgå unødvendige sygehusbesøg. Det er en omfattende aftale, hvortil der afsættes nye 8½ milliarder kr.Aftalens detaljer kan studeres på www.regeringen.dk under bl.a. "sundhedreform".