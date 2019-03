Alting har sin tid - B&O styrtdyk i en helt uholdbar situation

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 21:20Det går skidt for et af dansk designs og billed og lyds store flagskibe - engang. Bang & Olufsens salg styrtdykker. Meget mere end for ½ år siden. Det seneste kvartal forudser man nu et fald i omsætningen på hele 18% i forhold til samme kvartal i forrige regnskabår. Det er alarmerende og udtryk for, at alting har sin tid. Også populære brands.B&O bestyrelsen trækker således i håndbremsen på alle områder. Aktionærerne må imødese, at de bliver sorteper. I dag faldt aktien med et øredøvende brag til 60 kr. for en 100 kr. pålydende aktie. Situationen i virksomheden er helt uholdbar.B&O har regnskabår 1. juni til 31. maj.