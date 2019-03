Hovedstaden Caracas igen mørklagt - Venezuela i eksplosiv total krise

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 10:23De 32 millioner indbyggere i sydamerikanske Venezuela lever under kummerlige og utrygge forhold. Økonomisk og åndelig krise i eksplosiv vækst symboliseret af strid mellem den socialistiske statmagt med præsident Nicolas Maduro i spidsen og den ungdommeligt prægede opposition, som vil have magten. Russisk økonomisk støtte og militær i landet, og nu igen total mørklægning af hovedstaden Caracas, der har 5 millioner indbyggere. Nul elektricitet 2 gange det sidste døgn.Det er nu tidlig morgen i den venezuelenske hovedstad, som er 5 timer efter dansk tid. Byen ligger i totalt mørke. I går forsvandt elektriciteten 4 timer. Statmagten anklager oppositionen for sabotage, mens præsidenten og hans magthavere kritiseres for, at landets infrastruktur ikke er vedligeholdt, og at elektriciteten forsvinder som følge af manglende investeringer.Tidligere i denne måned forsvandt elektriciteten i hele landet. En utryg situation, et land i total krise.