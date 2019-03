Villa udbrændt og dens beboer til tjek for røgforgiftning

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 09:40En nyere villa i nordsjælllandske Gl. Ølstykke udbrændte i nat, og dens beboer (en ikke nærmere identificeret mand) blev bragt på sygehus til tjek for røgforgiftning. Der stod flammer op gennem taget, da brandfolkene nåede frem for at bekæmpe den grådige ild.Brandårsagen er indtil videre ukendt, men den skal efterforskes i løbet af i dag.