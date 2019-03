Betonfabrik ved Nykøbing F lukker - 33 mister jobbet

Mandag 25. marts 2019 kl. 23:08I kølvandet af Guldborgsund Elementfabrik, der gik konkurs for næsten 5 år siden, overtog det irsk ejede CRH Concrete A/S aktiviteterne. Om 1 måned lukker betonfabrikken imidlertid, og 33 ansatte mister jobbet. De danske aktiviteter, der styres fra Viby Sj, fortsætter dog på flere fabrikker.Blandt årsagerne til lukningen af betonfabrikken ved Nykøbing F er behov for betydelige udvidelser, der imidlertid ikke kan lade sig gøre pladsmæssigt - og så vil man også hellere investere andre steder.