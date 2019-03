Ny eksplosion i fjendskabet mellem Israel og Palæstina

Mandag 25. marts 2019 kl. 21:32Det seneste døgns tid er der sket en ny eksplosion i fjendskabet mellem Israel og Palæstina (selvstyret). Først en raket mod et hus i israelske Tel Aviv og så for ikke ret længe siden flyangreb i Gaza-striben med palæstinensiske Hamas som mål. Både politiske og militære. Det er småt med sikker info om ofre for angrebene på begge sider.Én ting er imidlertid sikker. Der er påny pæret rundt i den mellemøstlige krudttønde. Det videre forløb kan man kun frygte.