Brand på efterskole - elever blev omgående evakueret

Mandag 25. marts 2019 kl. 18:59En brand i taget på Efterskolen for Scenekunst i Malling 10 km syd for den jyske hovedstad Århus førte sidst på eftermiddagen til omgående evakuering af alle tilstedeværende elever. Ingen er ifølge aktuel info kommet noget fysisk til ved branden, som hurtigt kom under kontrol.Der er ingen oplysninger om årsagen til ilden, som øjensynligt opstod i tagområdet ved et elevværelse.Efterskolen for Scenekunst har plads til 89 elever på 9.-10. klassetrin. Omkring 30 blev evakueret i forbindelse med branden.