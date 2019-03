Metro-panik i København - mand med legetøjpistol anholdt

Mandag 25. marts 2019 kl. 18:29Der opstod til aften panik i den københavnske Metro, hvor en åbenbart psykisk syg mand agerede med det, der siden viste sig at være en legetøjpistol. Han blev anholdt uden nogen form for dramatik, og Metroen kan nu igen komme til at fungere normalt. Togene var stoppet på grund af aktionen.At politiet dog inden afsløringen af legetøjpistolen tog det alvorligt, viste et sandt opbud af svært bevæbnede politifolk. Manden med "pistolen" blev anholdt på stationen ved Kongens Nytorv i hovedstadens centrum.