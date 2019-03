Rock legende død

Mandag 25. marts 2019 kl. 12:05Den amerikanske rock legende Scott Walker er død 76 år. Han var i toppen af musikere, der gik i spidsen af tidens rock og andre stilarter. Dannede i 1960erne bandet Walker Brothers (de var slet ikke brødre), som nåede popularitet på højde med The Beatles. Alligevel var det en kamp at leve i musikkens verden - og af den.Noel Scott Engel (som han blev navngivet ved fødslen) kom til verden i Ohio. Kortvarigt stod der skuespil på karriereplanen, indtil den blev erstattet af musikken. Med kæmpe hits som "Joanna" og "The Sun Ain't Gonna Shine Anymore" blandt mange.