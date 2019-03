Havnedirektør i Næstved fyret

Mandag 25. marts 2019 kl. 11:53Gennem 15 år har direktør Jesper Møller Petersen (48 år) stået i spidsen for havnen i Næstved, men nu er det slut. Han er fyret, øjensynligt efter flere konflikter med bestyrelsen. Man udtrykker det ikke direkte, men at bestyrelsen flere gange er blevet sat ud af spillet af direktøren er et faktum.Havnebestyrelsen drøfter nu fremtiden, inden man påbegynder pocessen med ansættelse af en ny direktør.