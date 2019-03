Campingvogn eksploderet og mand kvæstet på sygehus

Mandag 25. marts 2019 kl. 09:14Flere campingvogne i nabolaget brød i brand efter, at en stor campingvogn i morgenstunden eksploderede og endte i et flammehav på en campingplads i Melby ved nordsjællandske Liseleje. En 55-årig mand blev kvæstet bragt på sygehus, men meldes udenfor livfare.Politiet har tilkaldt sprængstof eksperter fra forsvaret, fordi der antageligt har været et lager af fyrværkeri i campingvognen.