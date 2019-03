Russiske militærfly og soldater til sydamerikanske Venezuela

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 25. marts 2019 kl. 05:52Det sydamerikanske land Venezuela ligger i ruiner. Både økonomisk og åndeligt. I forsøget på at fastholde magten imod folkets vilje har præsident Nicolas Maduro indledt et intensivt samarbejde med Rusland, der understøtter landet økonomisk - og militært. I weekenden landede militærfly med soldater i hovedstaden Caracas.Omkring 100 russiske soldater og militært udstyr losset i lufthavnen er et ilde varsel om yderligere escalation af den i forvejen voldeligt prægede konflikt mellem præsidenten og hans regime og oppositionen, der vil have ham fjernet.