Mand satte ild til sin lejlighed og 2 ovenover flygtede ud på taget

Søndag 24. marts 2019 kl. 12:23En 46-årig mand blev sent i aftes anholdt og sigtet for at have sat ild til sin lejlighed i en ejendom i Grenå på Djursland. Branden var voldsom og spærrede opgangen, hvorfor 2 personer i lejligheden ovenover måtte flygte via et vindue ud på taget, hvorfra de blev evakueret af brandvæsenet.De 10-15 minutter, de 2 opholdt sig på taget, inden brandvæsenet fik dem reddet ned, har givetvis været meget lange.