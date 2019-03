Tidligere ansat røvede en spillekiosk for 20.000 kr.

Søndag 24. marts 2019 kl. 09:58En 21-årig mand, der tidligere havde været ansat i en spillekiosk i Århus, gennemførte ved midnattid et røveri imod den. Med kniv og pistol truede han sig til 20.000 kr., hvorefter han forsvandt til fods. Han blev imidlertid hurtigt fundet og anholdt, og fremstilles i dag i grundlovforhør.I den unge mands bil fandt politiet noget tøj, han øjensynligt havde forsøgt at brænde af for at slette spor.