Skoleelev forsvundet (bevidst) under rejse til England

Lørdag 23. marts 2019 kl. 20:53En 17-årig dreng, som var iblandt 40 deltagere fra ungdomskolen i nordsjællandske Helsingør i en rejse til Manchester i England, er forsvundet. Da eleverne i aftes vendte retur til Danmark, var han ikke med. Han forsvandt øjensynligt bevidst for et par døgn siden. Filmet af video, da han forlod sit hotel.Eleverne skulle på løbetur torsdag morgen, men den deltog den forsvundne dreng ikke i. Han angav at have maveonde og blev på hotellet, som han imidlertid forlod kort tid efter, at de øvrige elever var løbet. Siden har ingen set den 17-årige dreng. Nu leder engelsk politi efter ham.