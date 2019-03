Krydstogtskib i nød ved den norske kyst - kæmpe redningaktion igang

Lørdag 23. marts 2019 kl. 19:58Et krydstogtskib (Viking Sky) med 1.300 ombord er i havnød ud for den norske kyst, og en kæmpe redningaktion er igang. Storm og høje bølger umuliggør redning med både, hvorfor hver enkelt passager må evakueres med helikopter. Dem flyver 5 af i fast rutefart lige nu, og der er indtil videre reddet omkring 150-200 fra skibet, der i eftermiddag fik motorstop og udsendte nødsignaler. Det enorme skib befinder sig i havet udfor Kristianssund. 8-10 evakuerede passagerer er kvæstet.Imens man fortsætter den vanskelige og krævende evakuering, kæmpes der ombord på krydtogtskibet med motorerne. For om muligt at få dem igang igen. Skibet har voldsomme problemer lige nu på grund af vejret i området.