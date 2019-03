Måling i USA - populær Donald Trump vil blive genvalgt

Lørdag 23. marts 2019 kl. 15:34Så er der opinion-underholdning fra USA. Hvor undersøgelser af vælgernes aktuelle holdninger samstemmende peger på, at præsident Donald Trump er populær og vil blive genvalgt. I sit eget republikanske parti har han opbakning fra hele 84% af vælgerne.Det har ellers ikke skortet på forsøg på benspænd og smædekampagner siden Donald Trump blev præsident for godt et par år siden. Men det preller af på vælgerne, som er tilfredse med det land, de lever i - og med præsidenten.Der skal være amerikansk præsidentvalg igen om 1½ år.