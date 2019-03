Voldsom eksplosion-brand har krævet de første 47 dødofre

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. marts 2019 kl. 21:40En hidtil uset voldsom eksplosion-brand i et kemisk fabrik/erhvervområde i Kina har krævet de første 47 dødofre. Yderligere 640 kvæstede er bragt på sygehus, og de 90 af dem svæver mellem liv og død. Det var en brand, der bredte sig som ringe i vandet fra den ene fabrik til den anden. Man er ved at have kontrol over situationen.Udover den heftige ild styrtede bl.a. også tage sammen ved eksplosionerne. Det er stadig uvist, hvorledes hele katastrofen startede.