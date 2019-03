Voldsom brand i villa - person måtte springe ud fra 1. sal

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. marts 2019 kl. 20:35En villa udbrændte sidst på eftermiddagen i vestsjællandske Dianalund. Ilden var så voldsom, at den ene af 2 personer i huset måtte springe ud fra 1. sal for at redde livet. Vedkommende slap med småknubs. Den anden person fulgte med på sygehus til tjek for røgforgiftning.Branden menes at være opstået i husets køkken.