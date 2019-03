47-årig mand skud-dræbt af 5 år yngre militær-mand

Fredag 22. marts 2019 kl. 13:28Et voldsomt og dødeligt drama har udspillet sig i morgenstunden i et hus i et boligkvarter mellem Kgs. Lyngby og Gladsaxe i København. Idet en 47-årig mand blev skud-dræbt og en 5 år yngre mand ansat i militæret efterfølgende anholdt og sigtet for mordet. Han fremstilles i eftermiddag i grundlovforhør.Der foreligger endnu ikke oplysninger om årsagen til det brutale opgør mellem de 2 mænd.