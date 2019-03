Englands farvel viser en konflikt med EU så slem som enhver skilsmisse

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. marts 2019 kl. 00:02Når mennesker, der engang kunne lide hinanden, skal skilles, ender det som ofte i kaos, ufordragelighed og modstand. Englands farvel til det europæiske fællesskab viser på tilsvarende måde en konflikt. Nu hvor den ene part (englænderne) vil gå sine egne vegne, forsøger den anden part (EU) at vanskeliggøre, modarbejde og spænde ben. Det står klart efter et netop afsluttet møde i Bruxelles, hvor der er kommet en gang "mudder" ud af forhandlingerne. Nogle få dages eller ugers udsættelse af det endelige engelske farvel, som var fastsat til næste fredag.Afgørende for farvel-datoen bliver den sidste forhandling i det engelske parlament af aftalen mellem landet og EU for afvikling af det mangeårige medlemskab. Det svirrer med datoer fra 12. april til 22. maj. Ingen "spåkone" kan efterhånden give noget bud på, hvad der vil ske, og hvornår.