Mindst 70 druknet ved færge-forlis og endnu 30 savnes

Torsdag 21. marts 2019 kl. 17:32I stedet for at komme til at deltage i nytårfejring er 70 druknet og 30 savnes i forbindelse med et færgeforlis på den enorme irakiske flod Tigris. Færgen var på vej til en turistø, da den sank, og de mange ombord også forsvandt i dybet. En stor redningaktion blev sat iværk, men var udsigtløs, fordi mange af passagererne ikke kunne svømme.Det katastrofele forlis fandt sted, hvor floden forløber forbi byen Mosul.