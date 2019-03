Politiaktion mod organiseret tyveri - 13 blev anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 21. marts 2019 kl. 14:2913 omrejsende tyve er i dag ved en stor politiaktion blevet anholdt forskellige steder i hovedstadområdet, og tyvekoster for op mod 5 millioner kr. beslaglagt. De anholdte var i færd med at pakke tyvekosterne til forsendelse til udlandet, angiveligt bl.a. med bus. Altså organiseret tyveri.De anholdte bliver i morgen fremstillet i grundlovforhør. I hvilken forbindelse flere detaljer vil komme frem. Tyvekosterne omfatter især dyre cykler, avanceret værktøj, IT- og TV-udstyr.