Tom Jones i Tivoli - åbner for millionbesøg igen 4. april

Torsdag 21. marts 2019 kl. 12:17Den engelske sanger Tom Jones er blandt navnene, der skal underholde gæsterne i den gamle københavnske forlystelsepark Tivoli i år. Den 5. juli går han på scenen (på plænen) en enkelt måned efter sin 79 års fødseldag. Han har været aktiv siden 1963 og vil med sikkerhed trække et stort publikum til.Der er åbningkoncert for såkaldt fredagrock i Tivoli den 12. april. Programmet for hele sæson 2019 kan læses på www.tivoli.dk - iøvrigt åbner Tivoli for en ny sæson med millionbesøg den 4. april.