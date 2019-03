Dyre øl - Carlsberg risikerer kæmpe bøde for aftalefusk

Torsdag 21. marts 2019 kl. 08:25Urent trav, fusk og lusk betaler sig ikke. Hvilket i stigende grad afsløres og får alvorlige konsekvenser. Et eksempel er bryggeriet Carlsberg, som lige nu risikerer en kæmpe bøde (i milliard-størrelsen) i Tyskland, hvor man har deltaget i karteldannelse. Aftalt prisstigninger på øl med andre bryggerier.Carlsberg og alle de andre blev dømt, men appellerede, og nu står den sag foran afgørelse i sydtyske Düsseldorf. Samtidig er det oprindelige bødekrav steget til op mod 2 milliarder kr. for det danske bryggeris vedkommende. Dyre øl... den sag skulle man nok i stedet hurtigst muligt have fået sat prop i.