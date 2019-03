Kun 43% er frivilligt medlem af den danske folkekirke - ateist kampagne

Onsdag 20. marts 2019 kl. 22:35Ateistisk Selskab, der blev stiftet i 2002, er igen aktuel. Med en kampagne for at få familien Danmark til at tage stilling til medlemskab af den danske folkekirke. Mange er tvunget via dåben, og det store flertal har aldrig rigtigt taget stilling til det religiøse. Kun 43% er frivilligt medlem, og på det grundlag har foreningen nu iværksat en ny kampagne. Tag stilling, lyder opfordringen. Ateisterne står også bag www.udmeldelse.dk - på denne website kan man udmelde sig digitalt af den danske folkekirke.Der kan læses mere om Ateistisk Selskab, som vil have religion og stat adskilt, på www.ateist.dk